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Долар завмер, а євро почав дорожчати – курс НБУ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
19 жовтня, 09:25
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 13 жовтня
Яким буде курс долара у вівторок, 19 жовтня
Яким буде курс долара у вівторок, 19 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 19 жовтня:

18.1019.10зміна
1 долар США26,34 грн 26,34 грн 0
1 євро30,44 грн 30,56 грн +0,12

Порівняно з курсом валют на 17 жовтня долар ніяк не змінився в ціні, а євро зріс в ціні на цілих 12 копійок.

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Польський злотий теж подорожчав на кілька копійок, його вартість становить 6,67 грн. Рубль також незначно піднявся в ціні, зараз його курс до гривні такий -3,69 грн/10 руб.

Що чекає українців далі?

За словами керівника відділу аналітики ГК Forex Club Андрія Шевчишина, торги наступного тижня відзначатимуться високою волатильністю.

Причиною цього стануть накопичені за свята попит і пропозиція, які "виливаються" на ринок.

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Раніше "Сьогодні" разом з експертами розбиралися, що буде з курсом долара 2022 року і від чого залежить ситуація на валютному ринку.

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, невелика девальвація гривні буде навіть корисною для української економіки, оскільки приверне нових інвесторів.

Які ще прогнози дали експерти, читайте в нашому матеріалі.

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