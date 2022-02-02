Доллар возвращает свои позиции: что случится с курсом уже совсем скоро

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 3 февраля:
|02.02
|03.02
|Смена
|1 доллар США
|28,31 грн
|28,38 грн
|+0,07
|1 евро
|31,88 грн
|32,14 грн
|+0,26
По сравнению с курсом НБУ на среду, 2 февраля, курс доллара увеличился на 7 копеек, а евро вырос на 26 копеек.
Далее по теме
Доллар не поможет: куда лучше вложить деньги
С понедельника паника на рынке несколько утихла, доллар начал падать в цене. По словам экспертов, валюты на рынке сейчас предостаточно.
Аналитики Экономического дискуссионного клуба советуют вкладывать свободную гривну не в валюту, а например приобрести бытовую технику, которая еще не успела подорожать, хотя и не отрицают – отголосок дорогого доллара и мировая инфляция заставит магазины поднимать ценники.
Также эксперты отмечают, что покупать сейчас доллары впрок – это не самая лучшая инвестиция.
Как рассказал ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, бизнес имеет гораздо менее оптимистичные ожидания по поводу курса доллара и поставщики уже закладывают в свои товары курс гораздо выше 29 гривен.
Раньше мы рассказывали, что будет с долларом в случае военного нападения РФ на Украину.