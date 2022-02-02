Долар повертає свої позиції: що трапиться з курсом вже зовсім скоро

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 3 лютого

Курс валют 3 лютого / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на четвер, 3 лютого:

02.02 03.02 Зміна 1 долар США 28,31 грн 28,38 грн +0,07 1 євро 31,88 грн 32,14 грн +0,26

Порівняно з курсом НБУ на середу, 2 лютого, курс долара збільшився на 7 копійок, а євро зріс на 26 копійок.

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Долар не допоможе: куди краще вкласти гроші

З понеділка паніка на ринку дещо вщухла, долар почав падати в ціні. За словами експертів, валюти на ринку зараз більш ніж достатньо.

Аналітики Економічного дискусійного клубу радять вкладати вільну гривню не у валюту, а наприклад придбати побутову техніку, яка ще не встигла подорожчати, хоча і не заперечують – відголосок дорогого долара та світова інфляція примусить магазини піднімати цінники.

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Також експерти наголошують, що купувати зараз долари про запас – це не найкраща інвестиція.

Як розповів раніше член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, бізнес має набагато менш оптимістичні очікування щодо курсу долара і постачальники вже закладають в свої товари курс набагато вище 29 гривень.

Раніше ми розповідали, що буде з доларом у разі військового нападу РФ.