Долар повертає свої позиції: що трапиться з курсом вже зовсім скоро

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на четвер, 3 лютого:
|02.02
|03.02
|Зміна
|1 долар США
|28,31 грн
|28,38 грн
|+0,07
|1 євро
|31,88 грн
|32,14 грн
|+0,26
Порівняно з курсом НБУ на середу, 2 лютого, курс долара збільшився на 7 копійок, а євро зріс на 26 копійок.
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Долар не допоможе: куди краще вкласти гроші
З понеділка паніка на ринку дещо вщухла, долар почав падати в ціні. За словами експертів, валюти на ринку зараз більш ніж достатньо.
Аналітики Економічного дискусійного клубу радять вкладати вільну гривню не у валюту, а наприклад придбати побутову техніку, яка ще не встигла подорожчати, хоча і не заперечують – відголосок дорогого долара та світова інфляція примусить магазини піднімати цінники.
Також експерти наголошують, що купувати зараз долари про запас – це не найкраща інвестиція.
Як розповів раніше член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, бізнес має набагато менш оптимістичні очікування щодо курсу долара і постачальники вже закладають в свої товари курс набагато вище 29 гривень.
Раніше ми розповідали, що буде з доларом у разі військового нападу РФ.