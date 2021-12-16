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Доллар в Украине застопорился – курс НБУ

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
16 декабря, 16:16
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 17 декабря
НБУ рассчитал новый курс
НБУ рассчитал новый курс / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 17 декабря:

16.1217.12Изменение
1 доллар США27,19 грн27,19 грн0
1 евро30,62 грн30,84 грн+0,22

По сравнению с курсом НБУ на четверг, 16 декабря, доллар никак не изменился в цене, а евро подорожал на 22 копейки.

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Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, вероятно, что в конце текущей недели доллар США относительно гривны продолжит укрепление к уровню 27,30. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет до отметки 30,85.

Что будет с курсом доллара в январе

Как ранее рассказал руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, в последнее время курс гривни испытал серьезное давление, напрямую вызванное геополитическими причинами, и которое было усилено сезонной слабостью.

Он полагает, что в течение декабря-января курс гривни вернется к уровню 26,50, однако если не будет каких-то резких всплесков геополитической напряженности.

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Как мы писали ранее, на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.

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