Долар в Україні зупинився – курс НБУ

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 17 грудня

НБУ розрахував новий курс / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на п'ятницю, 17 грудня:

16.12 17.12 Зміна 1 долар США 27,19 грн 27,19 грн 0 1 євро 30,62 грн 30,84 грн +0,22

Порівняно з курсом НБУ на четвер, 16 грудня, долар ніяк не змінився в ціні, а євро подорожчало на 22 копійки.

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Як розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов, ймовірно, що наприкінці поточного тижня долар США щодо гривні продовжить зміцнення до рівня 27,30. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю зросте до позначки 30,85.

Що буде з курсом долара у січні

Як раніше розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній, останнім часом курс гривні зазнав серйозного тиску, безпосередньо викликаного геополітичними причинами, і який був посилений сезонною слабкістю.

Він вважає, що протягом грудня-січня курс гривні повернеться до рівня 26,50, проте якщо не буде якихось різких сплесків геополітичної напруги.

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Як ми писали раніше, на котирування міжбанку у грудні можуть вплинути три фактори: перекази трудових мігрантів, ситуація в ОРДЛО, прибутковість ОВДП та споживча інфляція.