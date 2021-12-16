Долар в Україні зупинився – курс НБУ

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на п'ятницю, 17 грудня:
|16.12
|17.12
|Зміна
|1 долар США
|27,19 грн
|27,19 грн
|0
|1 євро
|30,62 грн
|30,84 грн
|+0,22
Порівняно з курсом НБУ на четвер, 16 грудня, долар ніяк не змінився в ціні, а євро подорожчало на 22 копійки.
Як розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов, ймовірно, що наприкінці поточного тижня долар США щодо гривні продовжить зміцнення до рівня 27,30. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю зросте до позначки 30,85.
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Як раніше розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній, останнім часом курс гривні зазнав серйозного тиску, безпосередньо викликаного геополітичними причинами, і який був посилений сезонною слабкістю.
Він вважає, що протягом грудня-січня курс гривні повернеться до рівня 26,50, проте якщо не буде якихось різких сплесків геополітичної напруги.
Як ми писали раніше, на котирування міжбанку у грудні можуть вплинути три фактори: перекази трудових мігрантів, ситуація в ОРДЛО, прибутковість ОВДП та споживча інфляція.