Доллар в Украине устремился к новым вершинам: прогноз

Курс доллара после обновления максимумов 2020 года 28 сентября торгуется в районе 28,32 гривни на межбанковском валютном рынке. При этом остается риск, что доллар рванет вверх и достигнет отметки 28,4 гривни. Если доллар укрепится на этом уровне, он достигнет на межбанке максимальных уровней с 2018 года.

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Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Ключевую роль по сдерживанию девальвации будет играть Нацбанк, считает эксперт. Спрос на доллары остается высоким, и НБУ может его сглаживать, продавая валюту из резервов.

При этом на гривню сильно давит информация о том, что урожай в этом году может оказаться хуже ожиданий. Показательным стал рост цен на зерно – это свидетельствует о его нехватке для выполнения экспортных контрактов.

От падения украинскую валюту удерживают сообщения о том, Кабмин ведет переговоры с МВФ и ожидает визита миссии фонда в октябре-ноябре, отмечает аналитик.

В тренде Пора закупаться валютой: дешевого доллара уже не будет

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По данным портала Minfin, к 10 утра 28 сентября доллар на межбанке торговался по 28,30 гривни в покупке и 28,32 гривни в продаже. Эксперты портала допускают рост курса доллара до 28,45 гривни в ходе сегодняшних торгов.

Напомним, ранее эксперты порекомендовали украинцам закупаться валютой, так как, по их мнению, более дешевого доллара уже не будет. Также специалисты объясняли, что подорожает из-за девальвации в ближайшее время:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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