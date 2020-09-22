Украина ждет визита миссии МВФ: в Минфине назвали сроки

Министр Марченко заверил, что переговоры с фондом происходят в нормальном режиме

Украина ждет приезда миссии Международного валютного фонда (МВФ) в октябре-ноябре. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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"Есть все основания считать, что в октябре, возможно, ноябре будет миссия фонда в Украине… У нас нормальные переговоры, мы с ними общаемся постоянно. Каждую неделю есть звонок с МВФ, проясняем ситуацию в Украине", – сказал Марченко в эфире одного из телеканалов.

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Министр уточнил, что проблем в отношениях Украины и МВФ нет, а сообщения о якобы паузе в сотрудничестве являются слухами.

"Премьер-министр <...> общался с руководителем Европейского департамента, и обсуждали потенциальный приезд миссии в ближайший период времени. Миссия фонда задавала несколько вопросов Украине, в том числе о новом бюджете. Мы в течение недели эти вопросы проговорим", – заверил Марченко.

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При этом ранее стало известно, что Украина направила в адрес директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой письмо с предложением начать работу миссии МВФ в Киеве в онлайн-режиме.

В Верховной в Раде при этом ожидают, что Украина может получить второй транш от Международного валютного фонда в декабре. Ранее ожидалось, что Киев получит деньги в сентябре, но 10 сентября в МВФ не смогли назвать дату работы технической миссии в Украине. Именно после визитов таких миссий принимаются решения о траншах.

Украина получила первый транш по программе МВФ stand-by в начале июня-2020. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагается, что в течение 16 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами.

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