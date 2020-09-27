Пора закупаться валютой: дешевого доллара уже не будет

Нацбанк обещает не сдерживать гривню, но эксперты говорят, что это уже происходит

Доллар продолжает крепчать, а гривня – слабеть, но уже не так интенсивно, как две недели назад. Какой тренд ожидать в конце сентября-начале октября, выяснил сайт "Сегодня".

Что произошло с курсом за неделю

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На уходящей неделе рост наличного курса доллара был скорее символическим: с понедельника по пятницу он "отобрал" у гривни всего пять копеек в продаже и семь копеек в покупке.

Нацбанк плавно ослаблял курс гривни, в итоге за неделю гривня подешевела на 8 копеек. Официальный курс Нацбанка с понедельника по пятницу изменился с 28,17 до 28,25 грн/доллар. На понедельник, 28 сентября, регулятор установил курс 28,27 грн/доллар.

Пресс-служба Нацбанка разъяснила, что регулятор не будет искусственно сдерживать девальвацию гривни, чтобы среднегодовой курс достиг заложенных в бюджет-2020 показателей (29,5 грн/доллар). В НБУ уверены, что сейчас не наблюдается фундаментального давления на гривню, а рост курса доллара может прекратиться в ближайшие месяцы. Причина – вырастет предложение валюты на межбанковском рынке, прежде всего со стороны аграриев. Но и в случае разворота тренда Нацбанк не намерен искусственно сдерживать укрепление гривни.

Главные причины изменений

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Эксперты говорят, что на самом деле регулятор все же начал с понедельника придерживать курс доллара, чтобы не допустить слишком резкого его роста и появления панических настроений среди населения.

"Нацбанк продал за эту неделю на межбанке более 150 млн долларов, именно этим объясняется такое небольшое удорожание доллара (на 5 копеек) по сравнению с предыдущей неделей, когда он подорожал на 25 копеек, тогда регулятор не продавал валюту, несмотря на увеличение спроса", – разъяснил руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.

С ним согласен и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, отметивший, что регулятор вовремя вышел на рынок, когда вырос спрос на валюту. В частности, одним из крупных покупателей оказался Минфин, покупавший значительные суммы долларов для погашения процентов по валютным облигациям.

"Наличный рынок всю неделю шел за межбанковским, но курс "задирать" до спекулятивного не получилось из-за слабого спроса. Главная причина – у населения нет много свободной гривни, чтобы покупать и копить валюту", – констатировал Александр Охрименко.

А вот член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что Нацбанк не должен был допускать такого значительного роста курса.

"Регулятор, имея 29 млрд золотовалютных резервов, в условиях ежедневных продаж на межбанке в пределах 100 млн долларов, легко мог зафиксировать курс не выше 28 грн/доллар, – аргументирует Олег Пендзин. – Я ожидал и ожидаю, и не только я, что будет девальвация к концу года до 29 грн/доллар. Но что курс гривни начнут ослаблять после выборов, к концу октября. Нынешние действия руководства НБУ не соответствуют политическим ожиданиям власти, которой в преддверии выборов в местные бюджеты нужна крепкая стабильная гривня".

Чего ожидать на будущей неделе

Курс гривни стабилизируется на нынешнем уровне, считает Олег Пендзин. Но при нынешней политической ситуации в стране курс может вернуться и к 28 гривням за доллар – если не в сентябре, то в начале октября.

Курс доллара на межбанке будет колебаться в коридоре 28,2-28,5 грн/доллар, прогнозирует Александр Охрименко. Соответственно, средний курс продажи наличной валюты будет 28,3-28,6 грн/доллар.

"На наступающей неделе межбанковский рынок продолжит активно двигаться вверх, спрос на валюту будет расти, – говорит Андрей Шевчишин. – Валюта нужна и импортерам, и нерезидентам, которые закрывают месяц и квартал и выводят дивиденды за рубеж, и населению, постепенно понимающему: дешевого доллара уже ждать не приходится, такой ревальвации гривни, как была, когда в декабре 2019 года курс снизился до 23 гривен за доллар, уже не будет".

На следующей неделе перед регулятором стоит непростая задача: интервенциями валюты сбить инфляционные ожидания, не допустить роста курса выше 29 грн/доллар, отмечает Андрей Шевчишин. Укрепления гривни пока ждать не стоит, оно возможно в конце октября-ноябре, когда аграрии-экспортеры начнут завозить валюту. В конце сентября-начале октября средний курс будет 28,5 грн/доллар.

Продавать или покупать валюту

Эксперты советуют избавляться от гривневых депозитов по мере окончания их срока и вкладываться в валюту. И, наоборот, придерживать имеющуюся.

"Продавать доллары без особой необходимости точно не стоит, скоро они будут дороже, – советует Андрей Шевчишин. – Нарастают спекулятивные настроения. Мы постепенно приближаемся к новому коридору 28,5-29,5 грн/доллар".

Александр Охрименко подсчитал, сколько выиграли те, кто не поверил в крепкую гривню декабря 2019 года, когда курс достигал 23,25 грн и предусмотрительно вложился в дешевые доллары.

"Простая математика. Кто разместил в начале года депозит в долларах, средняя ставка тогда была 2,54% годовых. Теперь за счет девальвации гривни его ставка стала 21,61% в гривне. В то время как в начале 2020 года средняя ставка по депозитам в гривне была 15,18%. Валютные депозиты в этот раз обыграли гривневые. В прошлом году было все наоборот. Это называется финансовый рынок", – подытожил Александр Охрименко.

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