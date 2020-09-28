Українська
$ 28,27
32,88
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Курс доллара вышел на новый максимум 2020 года

28 сентября, 08:39

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На понедельник, 28 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,27 грн;
  • 1 евро – 32,88 грн;
  • 10 российских рублей – 3,64 грн.
Реклама

По сравнению со значениями пятницы, 25 сентября, курс повысился еще на две копейки после роста на шесть копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 21 по 28 сентября – гривня ослабла по отношению к доллару на 10 копеек.

Доллар снова обновил максимальную стоимость в 2020 году. В целом курс остается на уровне рекордов с января 2019 года.

Читайте также: Пора закупаться валютой: дешевого доллара уже не будет

Курс евро опустился на копейку после падения на семь копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей снизилась на две копейки.

Реклама

Эксперты предупреждают, что в Украине вместе с долларом вырастет стоимость импортных товаров, в частности, продуктов. А еще подорожают топливо и бытовая техника:

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В тренде
Повышение пенсий в 2021 году: когда, кому и сколько будут платить (инфографика)

В пятницу, 25 сентября, доллар на межбанке повысился в цене на три копейки в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,29/28,32 грн (покупка/продажа). Евровалюта при этом подорожала на копейку в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,92/32,94 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Реклама

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни по состоянию на конец года. Согласно консенсус-прогнозу, который подготовило это ведомство, среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Марченко рассказал, каким будет курс доллара в 2021 году
Марченко рассказал, каким будет курс доллара в 2021 годуЭкономика
"Как в супермаркете": украинцам хотят продавать газ на почте и в отделениях банковФинансы
Доллар рвется вверх: в НБУ объяснили свои действия
Доллар рвется вверх: в НБУ объяснили свои действияФинансы
Доллар и евро в Украине вернулись к росту: курс НБУ
Доллар и евро в Украине вернулись к росту: курс НБУФинансы
Украинский бизнес ждет подорожания доллара и роста доходов
Украинский бизнес ждет подорожания доллара и роста доходовБизнес
Глава Минфина оценил вероятность дефолта Украины
Глава Минфина оценил вероятность дефолта УкраиныФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять