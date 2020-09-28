Доллар в Украине стал еще дороже, евро вернулся к психологической отметке

На вторник, 29 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|28.09
|29.09
|Изменение
|1 доллар США
|28,27 грн
|28,31 грн
|+ 0,04
|1 евро
|32,88 грн
|33,04 грн
|+ 0,16
По сравнению со значениями 28 сентября курс доллара вырос еще на четыре копейки после повышения на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 22 по 29 сентября – гривня ослабла по отношению к доллару на 11 копеек. Доллар в очередной обновил максимальную стоимость в 2020 году.
Курс евро тем временем возобновил рост и снова превысил психологическую отметку в 33 гривни. Евровалюта подорожала сразу на 16 копеек.
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Напомним, ранее в Национальном банке объяснили, что делают с курсом доллара, и какой будет валютная политика регулятора. Тем временем эксперты предупреждают, что вместе с долларом вырастет стоимость импортных товаров, в частности, продуктов:
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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