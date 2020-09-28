Доллар в Украине стал еще дороже, евро вернулся к психологической отметке

На вторник, 29 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

28.09 29.09 Изменение 1 доллар США 28,27 грн 28,31 грн + 0,04 1 евро 32,88 грн 33,04 грн + 0,16

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По сравнению со значениями 28 сентября курс доллара вырос еще на четыре копейки после повышения на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 22 по 29 сентября – гривня ослабла по отношению к доллару на 11 копеек. Доллар в очередной обновил максимальную стоимость в 2020 году.

Курс евро тем временем возобновил рост и снова превысил психологическую отметку в 33 гривни. Евровалюта подорожала сразу на 16 копеек.

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Напомним, ранее в Национальном банке объяснили, что делают с курсом доллара, и какой будет валютная политика регулятора. Тем временем эксперты предупреждают, что вместе с долларом вырастет стоимость импортных товаров, в частности, продуктов:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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