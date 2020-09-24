Доллар рвется вверх: в НБУ объяснили свои действия

Нацбанк уверяет, что не мешает гривне дорожать, когда этому способствует ситуация на рынке

Национальный банк Украины (НБУ) не будет сдерживать укрепление гривни, чтобы среднегодовой курс достиг заложенных в бюджет-2020 показателей. Об этом представители регулятора заявили на встрече с Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).

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"Валютная политика не меняется. Курс формируется рынком, а мы только сглаживаем чрезмерные колебания как в одну, так и в другую сторону. В августе предложение валюты было больше спроса. Поэтому курс гривни укреплялся, а НБУ пополнял резервы. В сентябре спрос на валюту вырос со стороны импортеров. Это обусловило определенное ослабление гривни. Для сглаживания колебаний НБУ возобновил интервенции по продаже валюты", - объяснила пресс-служба Национального банка.

В НБУ заверили, что сейчас не наблюдается "фундаментального давления на гривню", а рост курса доллара может прекратиться в ближайшие месяцы.

"В октябре-ноябре предложение валюты, вероятно, возрастет благодаря продажам аграриев. В случае разворота рынка НБУ не намерен искусственно сдерживать укрепление гривни", - заявили в НБУ.

В тренде Доллар в Украине стал еще дороже: курс НБУ

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал, каким будет курс доллара в 2021 году. При этом он напомнил, что в 2020 году бюджетный показатель курса доллара пришлось снижать.

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Тем временем эксперты предупреждают, что вместе с долларом вырастет стоимость импортных товаров, в частности, продуктов. А еще подорожают топливо и бытовая техника:

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