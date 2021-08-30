Доллар в Украине пошел на спад – официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 31 августа:
|30.08
|31.08
|Изменение
|1 доллар США
|26,92 грн
|26,86 грн
|-0,6
|1 евро
|31,66 грн
|31,69 грн
|+0,3
Как рассказал сайту "Сегодня" руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний, доллар с июня находится в тренде на рост против основных конкурентов, но прибавляет очень размеренно, так как его укрепление связано со спекуляциями и ожиданиями ужесточения политики, а не с фактическими шагами.
"В конце прошлой недели председатель ФРС Пауэлл снизил градус опасений рынков, дав понять, что не будет спешить с повышением процентных ставок, указав на плавный подход по сворачиванию поддержки, как это было после 2009 года", - отметил Позний.
Он отмечает, что стоит быть готовым, что доллар отскочит выше 27 в ближайшие недели, потенциально даже до 27.35 на конец октября, но в целом останется в рамках этого канала в перспективе ближайших трех месяцев, вернувшись в область 26.00-26.50 до конца года.
Что происходит с курсом доллара
- В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
- Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
- С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.
Ранее сайт "Сегодня" разбирался с экспертами, что будет с курсом доллара и есть ли смысл сейчас скупать валюту.
Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года: