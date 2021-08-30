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Доллар в Украине пошел на спад – официальный курс

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
30 августа, 17:13
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Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 31 августа
Доллар дешевеет
Доллар дешевеет / Фото: УНИАН, REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 31 августа:

30.0831.08Изменение
1 доллар США26,92 грн26,86 грн-0,6
1 евро31,66 грн31,69 грн+0,3
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Как рассказал сайту "Сегодня" руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний, доллар с июня находится в тренде на рост против основных конкурентов, но прибавляет очень размеренно, так как его укрепление связано со спекуляциями и ожиданиями ужесточения политики, а не с фактическими шагами.

"В конце прошлой недели председатель ФРС Пауэлл снизил градус опасений рынков, дав понять, что не будет спешить с повышением процентных ставок, указав на плавный подход по сворачиванию поддержки, как это было после 2009 года", - отметил Позний.

Он отмечает, что стоит быть готовым, что доллар отскочит выше 27 в ближайшие недели, потенциально даже до 27.35 на конец октября, но в целом останется в рамках этого канала в перспективе ближайших трех месяцев, вернувшись в область 26.00-26.50 до конца года.

Что происходит с курсом доллара

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался с экспертами, что будет с курсом доллара и есть ли смысл сейчас скупать валюту.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:

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