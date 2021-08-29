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Доллар пошел на взлет. Скупаем валюту – или уже поздно?

Александр Панченко Александр Панченко Обозреватель
29 августа, 06:05
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Эксперты советуют вместо долларов покупать… продукты
/ Фото: Сегодня

Короткая послепраздничная неделя преподнесла неприятный сюрприз тем, кто продолжает верить в крепкую гривню: доллар неожиданно и достаточно быстро начал дорожать. За два дня он преодолел отметку 27 гривен в продаже, а в субботу прибавил еще пять копеек. Что это – досрочное осеннее укрепление, которое прогнозировали финансовые аналитики с сентября, или ситуативный рост курса?

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Напомним: год назад курс доллара пошел вверх уже в середине августа и за месяц вырос на 90 копеек, до 28,30 грн/доллар. Почему доллар начал крепчать и чего ожидать на стыке лета и осени, разобралась "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.

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Что произошло с курсом за неделю

Стабильность курса на выходные и праздники продлилась на первый рабочий день, среду, но неожиданно закончилась в четверг – доллар заметно подорожал. К пятнице наличный доллар в продаже преодолел рубеж 27 грн/доллар (+20 коп. за неделю), а в покупке дошел до 26,81 (тоже +20 коп.). В субботу, которая была рабочей, курс вырос до 27,06 в продаже и 26,86 в покупке. Спред (разница между курсами покупки и продажи) оставался на месте: 19-20 копеек.

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Максимальный курс, по которому можно было в минувшую субботу сдать наличный доллар, – 26,95 грн (на 19 коп. дороже, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 26,99 грн (на 22 коп. дороже, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в обменниках, работающих на скупку валюты. Заявленный низкий курс продажи, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Реальный курс продажи – 26,05 грн/доллар и выше.

Нацбанк, не менявший курс в течение пяти дней, на шестой день – четверг – ослабил гривню на 4 копейки, в пятницу – еще на 6 копеек, до 26,77 грн/долл. На рабочую субботу, 28 августа, регулятор ослабил гривню сразу на 16 копеек, до 26,93 грн/доллар. На понедельник, 30 августа, Нацбанк сохранил курс 26,93 грн/доллар.

Анализ ситуации на рынке

Олег Пендзин констатировал, что ожидаемая осенняя девальвация гривни началась на неделю раньше. Главная причина – "подарок" в виде помощи от МВФ на сумму 2,7 млрд долларов, что, по словам эксперта, полностью нивелирует риски прохождения пиковых выплат этого года по внешним обязательствам в сентябре (2,9 млрд долларов).

"О том, что нам дадут помощь, стало известно еще в июле, – напомнил Олег Пендзин. – В Минфине подсчитали: этих денег хватит, чтобы рассчитаться по долгам, поэтому копить для выплат валюту, выпуская ценные бумаги на десятки миллиардов гривен под грабительские 10-12% годовых нецелесообразно. В итоге предложение валюты на межбанке со стороны основных покупателей наших ОВГЗ – нерезидентов – значительно снизилось. Что и привело к превышению спроса на валюту над ее предложением. Результат – девальвация гривни, которую Нацбанк теперь пытается смягчить, продавая на межбанке доллары".

Андрей Шевчишин отметил, что курс гривни на межбанке после стремительного ослабления в четверг продолжил в пятницу снижаться, торгуясь вблизи 26,91 грн за доллар. Дабы не допустить дальнейшего ослабления гривни, Нацбанк вышел с предложением продажи доллара по 26,94 грн.

"Основное давление на гривню оказывают нерезиденты, ведущие активную скупку валюты, – говорит Андрей Шевчишин. – Предложение валюты обеспечили госкомпании. В целом с начала августа нерезиденты сократили портфели ОВГЗ на 5,4 млрд грн, для сравнения: в июле отток составил 3,6 млрд грн. Нерезиденты ориентируются на мировое укрепление доллара, связанное с ужесточением риторики ФРС США и возможного сворачивания стимулирования американской экономики. Это заставляет инвесторов закрывать рисковые позиции, в том числе выходя из украинских ценных бумаг. Вероятно, данное движение сохранится".

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Александр Охрименко не согласен, что началась традиционная осенняя девальвация гривни. По его мнению, ее ослабление кратковременно и вызвано окончанием месяца.

Как разъяснил Охрименко, в конце каждого месяца предложение валюты на рынке снижается, так как экспортеры получают из бюджета возмещение НДС (в гривнях) и им не надо продавать валюту для обеспечения текущих расходов внутри страны. Также начали проявлять активность импортеры перед деловым периодом осени. Они, не желая упустить возможность купить дешевый доллар, докупают валюту. И еще один фактор – рынок и спекулянты ориентируются на традиционные сезонные тренды, в которых гривня обычно к концу августа начинает девальвировать.

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения экспертов отличаются. Олег Пендзин уверен, что гривня продолжит слабеть, как обычно бывает осенью.

"Рубеж 27 гривен за доллар будет преодолен в покупке, а в продаже может быть 27,20 и выше, все зависит от того, начнет ли население скупать валюту, опасаясь дальнейшего подорожания", – прогнозирует Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин также ратует за ослабление гривни.

"В ближайшей перспективе гривня может еще немного снизиться и направится в зону 27 грн за доллар, чтобы протестировать этот психологический уровень снизу, речь идет о межбанковском рынке", – уточнил Андрей Шевчишин.

Это значит, что в наличной продаже курс будет около 27,20 грн/доллар.

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Александр Охрименко хотя и не верит, что тренд на ослабление гривни будет долгосрочным, но на стыке августа и сентября также прогнозирует краткое ослабление гривни. По его оценке, курс сохранится около 27 грн/доллар.

Продавать или покупать валюту

Александр Охрименко не видит оснований для значительной, до 28 гривен, девальвации гривни не только в сентябре, но и далее.

Поэтому он подтвердил свой прогноз: "В сентябре гривневые вклады по-прежнему остаются выгоднее валютных заначек".

Олег Пендзин также не рекомендует инвестировать в валюту, но по другой причине.

"Тем, кто покупает впрок 100-200 долларов, надеясь сохранить сбережения, лучше купить на эти деньги продукты с большим сроком хранения – крупы, сахар, консервы, кофе и т. д., – так как инфляция к концу года ускорится, и тогда повседневная еда будет стоить дороже, чем сейчас", – разъяснил Олег Пендзин.

А вот Андрей Шевчишин по-прежнему ратует за долгосрочные валютные накопления.

В Кабмине спрогнозировали, что может быть с курсом гривни в течение трех ближайших лет. Подробнее смотрите в сюжете.

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