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Долар в Україні пішов на спад – офіційний курс

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
30 серпня, 17:13
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Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 31 серпня
Долар дешевшає
Долар дешевшає / Фото: уніан, REUTERS/Dado Ruvic

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 31 серпня:

30.0831.08зміна
1 долар США26,92 грн 26,86 грн -0,6
1 євро31,66 грн 31,69 грн +0,3
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Як розповів сайту "Сьогодні" керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній, долар з червня перебуває в тренді на зростання проти основних конкурентів, але додає дуже розмірено, так як його зміцнення пов'язано зі спекуляціями і очікуваннями посилення політики, а не з фактичними кроками.

"Наприкінці минулого тижня голова ФРС Пауелл знизив градус побоювань ринків, давши зрозуміти, що не поспішатиме з підвищенням процентних ставок, вказавши на плавний підхід щодо згортання підтримки, як це було після 2009 року", – зазначив Позній.

Він зауважив, що варто бути готовим, що долар відскочить вище 27 в найближчі тижні, потенційно навіть до 27.35 на кінець жовтня, але в цілому залишиться в рамках цього каналу в перспективі найближчих трьох місяців, повернувшись в межі 26.00-26.50 до кінця року.

Що відбувається з курсом долара

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Раніше сайт "Сьогодні" розбирався з експертами, що буде з курсом долара і чи є сенс зараз скуповувати валюту.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:

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