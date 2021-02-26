Доллар в Украине подорожал, евро откатился после резкого роста: курс валют

На понедельник, 1 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

26.02 01.03 Изменение 1 доллар США 27,93 грн 27,95 грн + 0,02 1 евро 34,15 грн 33,84 грн - 0,31

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По сравнению со значениями 26 февраля доллар подорожал на две копейки после снижения курса на те же две копейки в предыдущий банковский день. За неделю с 22 февраля по 1 марта официальная гривня ослабла по отношению к американской валюте на 10 копеек.

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А евро 1 марта откатился после существенного роста. Евровалюта подешевела сразу на 31 копейку и опустилась ниже психологической отметки в 34 гривни. Выше этого уровня евро продержался только один день.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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