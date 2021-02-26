Українська
$ 27,93
34,15
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар в Украине подорожал, евро откатился после резкого роста: курс валют

26 февраля, 18:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 1 марта

На понедельник, 1 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

26.0201.03Изменение
1 доллар США27,93 грн27,95 грн+ 0,02
1 евро34,15 грн33,84 грн- 0,31
Реклама

По сравнению со значениями 26 февраля доллар подорожал на две копейки после снижения курса на те же две копейки в предыдущий банковский день. За неделю с 22 февраля по 1 марта официальная гривня ослабла по отношению к американской валюте на 10 копеек.

В тренде
Первые семь банков согласились выдавать ипотеку под 7%: список

А евро 1 марта откатился после существенного роста. Евровалюта подешевела сразу на 31 копейку и опустилась ниже психологической отметки в 34 гривни. Выше этого уровня евро продержался только один день.

Реклама

Читайте также: Рано хоронить: курс биткоина резко упал, но это не конец ралли

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фальшивые 200 и 500 гривен: где могут подсунуть и как обнаружить подделку (видео)
Фальшивые 200 и 500 гривен: где могут подсунуть и как обнаружить подделку (видео)Экономика
Украинцев ждет дешевый доллар: когда и почему упадет курс
Украинцев ждет дешевый доллар: когда и почему упадет курсФинансы
Кто из украинцев сможет воспользоваться финлизингом на жилье с нулевым взносом
Кто из украинцев сможет воспользоваться финлизингом на жилье с нулевым взносомНедвижимость
Гривня начинает дешеветь. Почему доллар пошел в рост и надолго ли это?
Гривня начинает дешеветь. Почему доллар пошел в рост и надолго ли это?Финансы
В Украине дорожает валюта: официальный курс доллара и евро
В Украине дорожает валюта: официальный курс доллара и евроФинансы
Валюта выросла в цене: официальный курс доллара и евро
Валюта выросла в цене: официальный курс доллара и евроФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять