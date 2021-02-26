Рано хоронить: курс биткоина резко упал, но это не конец ралли

Главная криптовалюта на этой неделе переживала коррекцию после рекордного роста

Уходящая неделя запомнится серьезной коррекцией криптовалютного рынка. Еще в начале недели битоин бил рекорд за рекордом и 21 февраля преодолел отметку в 58 тысяч долларов. Однако уже к 24 февраля подешевел более чем на 15%, а 25-26 февраля стоимость криптовалюты опускалась до 44 тысяч долларов.

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Падение большинства других топовых активов оказалось еще более болезненным. Коррекция напрашивалась уже давно, хотя на следующей неделе, в отсутствии неприятных сюрпризов, биткоин имеет все шансы восстановить большую часть потерь.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

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Эксперт напомнил, что последнее ощутимое падение котировок было в декабре 2020 года. С тех пор стоимость биткоина выросла более чем на 80%.

"Участникам рынка нужен был повод, чтобы зафиксировать часть прибыли, и они его нашли. В понедельник глава Минфина США назвала биткоин неэффективным средством для транзакций из-за его спекулятивной природы. Вряд ли в этих словах инвесторы нашли для себя какую-то новую информацию. В такие моменты стоит помнить, что краткосрочная смена рыночного сантимента не способна отменить фундаментальные предпосылки для роста. Речь идет о серьезном недоверии к современной финансовой системе и высоких инфляционных ожиданиях", – считает Родлер.

Компании активно покупали биткоин во время падения цен, так что спрос на криптовалюту сохраняется, отмечает эксперт.

Напомним, коррекция на этой неделе коснулась не только курса биткоина, но и состояния основателя компании Tesla – Илон Маск потерял 15 млрд долларов и перестал быть самым богатым человеком в мире.

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