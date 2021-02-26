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Долар в Україні подорожчав, євро відкотився після різкого зростання: курс валют

26 лютого, 18:07

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 1 березня

На понеділок, 1 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

26.0201.03Зміна
1 долар США27,93 грн27,95 грн + 0,02
1 євро34,15 грн33,84 грн - 0,31
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Порівняно зі значеннями 26 лютого долар подорожчав на дві копійки після зниження курсу на ті ж дві копійки в попередній банківський день. За тиждень з 22 лютого по 1 березня офіційна гривня ослабла проти американської валюти на 10 копійок.

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А евро 1 березня відкотився після істотного зростання. Євровалюта подешевшала відразу на 31 копійку і опустилася нижче психологічної позначки в 34 гривні. Вище цього рівня євро протримався лише один день.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в 1,5 разу, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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Джерело: Сьогодні

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