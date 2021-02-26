Долар в Україні подорожчав, євро відкотився після різкого зростання: курс валют

На понеділок, 1 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

26.02 01.03 Зміна 1 долар США 27,93 грн 27,95 грн + 0,02 1 євро 34,15 грн 33,84 грн - 0,31

Реклама

Порівняно зі значеннями 26 лютого долар подорожчав на дві копійки після зниження курсу на ті ж дві копійки в попередній банківський день. За тиждень з 22 лютого по 1 березня офіційна гривня ослабла проти американської валюти на 10 копійок.

А евро 1 березня відкотився після істотного зростання. Євровалюта подешевшала відразу на 31 копійку і опустилася нижче психологічної позначки в 34 гривні. Вище цього рівня євро протримався лише один день.

Реклама

Читайте також: Рано ховати: курс біткоїну різко впав, але це не кінець ралі

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в 1,5 разу, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама