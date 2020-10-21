Доллар в Украине подешевел сразу на 10 копеек, евро бьет рекорды с 2018 года

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 22 октября

На четверг, 22 октября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

21.10 22.10 Изменение 1 доллар США 28,37 грн 28,27 грн - 0,10 1 евро 33,50 грн 33,53 грн + 0,03

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По сравнению со значениями 21 октября курс доллара упал сразу на 10 копеек после снижения на копейку в предыдущий банковский день. За неделю – с 16 по 22 октября (14 октября было выходным днем) – гривня окрепла по отношению к доллару на семь копеек.

Курс евро при этом повысился еще три копейки после роста на шесть копеек в предыдущий банковский день. Стоимость евровалюты достигла максимума с февраля 2018 года.

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Напомним, эксперты ранее объясняли, что может подорожать из-за роста курса доллара:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.

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