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В Украине замер курс доллара, евро заметно подорожал

21 октября, 08:32

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На среду, 21 октября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,37 грн;
  • 1 евро – 33,50 грн;
  • 10 российских рублей – 3,64 грн.
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По сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился на копейку после роста на ту же копейку в предыдущий банковский день. За неделю – с 15 по 21 октября (14 октября было выходным днем) – гривня ослабла по отношению к доллару на пять копеек. Эксперты считают, что курс доллара в Украине вошел в "зону неопределенности", но тренд к девальвации гривни еще не закончился.

Курс евро 21 октября поднялся еще на шесть копеек после роста на 13 копеек в предыдущий банковский день. Евро находится на максимуме с конца февраля 2018 года. Стоимость 10 российских рублей снизилась на копейку.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Во вторник, 20 октября, доллар на межбанке упал на четыре копейки в покупке и в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,34/28,36 грн (покупка/продажа). Евровалюта при этом подорожала на семь копеек в покупке и на шесть в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,50/33,52 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

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В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни – на конец года. Согласно консенсус-прогнозу, который подготовило ведомство, среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.

А о том, что делать, если банки отказываются принимать и менять монеты по 25 копеек и старые купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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