Курс доллара в Украине вошел в "зону неопределенности": прогноз экспертов

Рынок ждет местных выборов и послания Зеленского в Раде

Курс доллара после роста в официальных курсах на межбанке 19 октября повысился до отметки 28,40 гривни за доллар. Эксперты ожидают, что сегодня курс останется в диапазоне 28,35-28,45 гривни за доллар, но общий тренд к подорожанию доллара остался в силе. Поэтому через неделю доллар на межбанке может торговаться вблизи 28,5 гривни, а наличный доллар в банках – до 28,6 гривни.

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Такие прогнозы сайту "Сегодня" озвучили руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По их словам, рынок находится в ожидании местных выборов и переваривает поступающие новости – в частности, обновленные прогнозы МВФ. Также валютный рынок ждет обращения президента Владимира Зеленского к Верховной Раде.

"На фоне растущей неопределенности спред разъехался, а активность, вероятно, будет низкой", – считает Шевчишин.

Позитивом для рынка стало достижением договоренностей по заключению договора о свободной торговле Украины и Турции.

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Напомним, ранее МВФ обновил прогноз по курсу доллара к гривне на период до 2025 года:

2020 год – 27,20 грн;

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

Кроме того, МВФ улучшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 7,2%. В июне фонд ожидал падения ВВП Украины на 8,2%.

А о том, какими банкнотами и монетами уже нельзя расплатиться в Украине и какие не стоит брать в виде сдачи, смотрите в сюжете:

Видео: НБУ

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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