Продавать или покупать валюту? Объясняем, что будет с курсом доллара перед выборами

Курс доллара в октябре за последние семь дней показал плавный рост. Эксперты советуют избавляться от гривневых депозитов и переводить их в валюту.

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Какой тренд ожидать на предвыборной неделе, выяснил сайт "Сегодня".

Что произошло с курсом за неделю

Курс наличного доллара, откатившийся с 5 по 10 октября на 16 копеек, с 28,50 до 28,34 грн/доллар в продаже и с 28,30 до 28,15 в покупке, повышался даже на минувших выходных. Он прибавил к понедельнику 4 копейки – до 28,38 – в продаже и 2 копейки – до 28,17 – в покупке. То есть спред (разница между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку) чуть расширился, что могло говорить о возможности дальнейшего роста курса. Так и произошло: со вторника по пятницу доллар укрепился еще на 6 копеек – до 28,44 грн/доллар.

Нацбанк повысил официальный курс с 28,21 до 28,34 грн/доллар.В итоге за неделю гривня ослабела на 13 копеек. На понедельник, 19 октября, регулятор установил курс 28,37 грн/доллар.

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Главные причины изменений

Эксперты говорят, что уходящая неделя была стабильной по двум причинам: на межбанковском валютном рынке наблюдалась низкая деловая активность из-за нерабочей среды (праздник Покрова), а Нацбанк позволял курсу колебаться в соответствии со спросом и предложением.

"Своими действиями регулятор демонстративно показывал: мы не вмешиваемся в рынок, курс регулируется спросом и предложением, – говорит Олег Пендзин. – Но объемы сделок были небольшими, в пределах нескольких десятков миллионов долларов в день, поэтому и вмешательства регулятора особо не требовалось. Наличный курс в обменниках всю неделю двигался вслед за межбанковским".

Александр Охрименко также отметил, что выходной среди недели повлиял на деловую активность.

"Импортеры были чуть активнее, поэтому спрос превышал предложение, это вызвало незначительный рост безналичного курса, а вслед за ним и наличного", – констатировал Александр Охрименко.

Андрей Шевчишин отметил, что в минувший вторник Минфин разместил гривневые ОВГЗ на значительную сумму – 6 млрд грн, хотя и более чем под 10% годовых. Это, по его словам, увеличило предложение валюты на межбанке, не позволило курсу гривни опуститься ниже, чем он опустился, и не потребовало активных действий регулятора.

Чего ожидать на следующей неделе

Мнение экспертов: на предвыборной неделе не стоило бы ожидать заметных изменений курса, если бы не одно "но"...

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По словам Андрея Шевчишина, есть фактор, который может вызвать значительный рост курса доллара: внеочередное заседание НБУ, на котором, вероятно, будут рассматриваться кадровые перестановки – увольнение двух заместителей главы НБУ – Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. Такой себе "черный лебедь", способный спекулятивно обвалить курс гривни.

"Если кадровые перестановки будут осуществлены, рынок может отреагировать очередной волной волатильности и ослаблением гривни. НБУ вновь будет вынужден купировать проблему интенсивными продажами валюты из резервов", – предупреждает Андрей Шевчишин.

Если же на следующей неделе кадровых перестановок в Нацбанке не будет, то аналитик ожидает стабильности курса и расширения валютного спреда.

"Банки хотят зарабатывать на обмене валюты. Расширение спреда пойдет как вверх, так и вниз, то есть купить доллар можно будет дороже, а сдать – дешевле, разница может достигнуть 25 копеек и более", – уточнил Андрей Шевчишин.

Другие эксперты не ждут перемен в НБУ в неделю перед выборами и прогнозируют стабильность курса.

Александр Охрименко говорит, что гривня продолжит колебаться в пределах 28,4-28,5 грн/доллар.

По мнению Олега Пендзина, коридор может быть шире, от 28,2 до 28,5 грн/доллар, но эти изменения окажутся ситуативными: сегодня курс пойдет вниз, завтра – вверх.

"Такая тенденция продлится всю следующую неделю, а вот после 25 октября, когда пройдут местные выборы, уже можно ждать стабильного тренда на ослабление гривни", – прогнозирует Олег Пендзин.

Продавать или покупать валюту

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Эксперты, как и ранее, советуют избавляться от гривневых депозитов по мере окончания их срока и вкладывать в валюту. И, наоборот, придерживать имеющуюся. Ибо стабильность гривни продлится до конца октября – начала ноября, потом начнется девальвация до 28,8-29 грн/доллар.

"Сейчас процент годовых по гривневым вкладам опустился до 6-7%, это на уровне прогнозируемой инфляции, – советует Андрей Шевчишин. – А доллар будет крепчать. Поэтому лучше покупать валюту, но не по самому высокому, а по более оптимальному курсу, и не сдавать ее без надобности. Девальвационный тренд не сломлен, и сохраняются перспективы снижения курса в этом году в зону ниже 28,5 гривни за доллар и более".

С октября не всякая гривня – деньги. Какими банкнотами и монетами уже нельзя расплатиться и какие не стоит брать в виде сдачи, смотрите в сюжете.

Видео: НБУ

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