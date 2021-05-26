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Доллар уверенно растет: Нацбанк обновил курс валют

26 мая, 16:35

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 27 мая

Фото: REUTERS/Jessica Rinaldi

Фото: REUTERS/Jessica Rinaldi

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 27 мая:

26.0527.05Изменение
1 доллар США27,46 грн27,55 грн+ 0,09
1 евро33,66 грн33,68 грн+ 0,02
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По сравнению со значениями 26 мая курс доллара вырос еще на девять копеек после повышения на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 20 по 27 мая – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 17 копеек. Эксперты уже объяснили, почему курс доллара начал взлетать.

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Курс евро вырос менее существенно – на две копейки после повышения на 17 копеек днем ранее.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, почему в начале мая курс доллара начал падал, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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