Доллар погнал вверх. Почему вырос курс на межбанке и что дальше

Факторов, которые играют против украинской валюты, стало значительно больше, чем тех, которые помогают гривне удержаться

Доллар снова растет / Фото: Getty Images

Доллар 26 мая после роста по официальному курсу Нацбанка повысился на межбанке до психологического уровня 27,5 грн и пытается закрепится выше. В ближайшее время курс с большой вероятностью поднимется выше 27,5 грн/долл. А дальнейшее ослабление украинской валюты будет зависеть от гривневой ликвидности и активности нерезидентов.

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Такой прогноз сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. По его словам, причиной падения гривни стали такие факторы:

Конец месяца активизирует возмещение НДС экспортерам, что отражается в снижении их продаж; Сегодня ожидаются очередные выплаты процентов по гривневым ОВГЗ, что повысит объемы гривни на руках, в том числе нерезидентов. На мировых рынках накануне произошел обвал цен на кукурузу, что формирует негативные ожидания. Нерезиденты остаются пассивными в отношении украинского долга. В частности, накануне было размещено бумаг только на 6 млрд гривен.

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Позитивным фактором для гривни является приближение открытия рынка земли с 1 июля.

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Напомним, ранее аналитик Roboforex Андрей Гойлов также предупреждал о том, что над гривней нависла угроза.

А о том, почему в начале мая курс доллара падал, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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