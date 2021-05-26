Доллар и евро в Украине снова дорожают: курс валют НБУ

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 26 мая

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 26 мая, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,46 грн;

1 евро – 33,66 грн;

1 злотый – 7,51 грн;

10 российских рублей – 3,74 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар вырос на три копейки после снижения на ту же сумму в предыдущий банковский день. За неделю – с 19 по 26 мая – гривня ослабла по отношению к американской валюте на две копейки. При этом эксперты уже предупреждали, что курс доллара возвращается к росту.

Курс евро повысился более существенно – сразу на 17 копеек после роста на копейку днем ранее. Евровалюта достигла двухнедельного максимума.

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Стоимость 10 российских рублей 25 мая выросла на две копейки. Злотый сегодня подорожал на четыре копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Во вторник, 25 мая, доллар на межбанке вырос в цене на пять копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,49/27,51 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на 14 копеек в покупке и на 13 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,66/33,69 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

→ В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

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→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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→ Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики были единодушны: к началу лета-2021 доллар в обменниках будет стоить около 28 грн.

Видео: Сегодня

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине