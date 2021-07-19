Українська
$ 27,23
32,14
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар упал, евро покатился к психологической отметке: официальный курс

19 июля 2021 16:27

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 20 июля

/ Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 20 июля:

19.0720.07Изменение
1 доллар США27,23 грн27,21 грн- 0,02
1 евро32,14 грн32,03 грн- 0,11
Реклама

По сравнению со значениями 19 июля курс доллара снизился на две копейки. В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел сразу на шесть копеек, что стало первым заметным изменением курса за неделю. Теперь за неделю – с 13 по 20 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на восемь копеек. А эксперты уже объяснили "Сегодня", какого курса доллара ждать в ближайшем будущем.

Курс евро упал еще на 11 копеек. Евровалюта осталась в районе годовых минимумов и приблизилась к психологической отметке в 32 гривни – так дешево евро не стоил с конца июля-2020.

В тренде
Субсидии "через Ощадбанк" не переоформят автоматически: что делать
Безналичной выплаты субсидий через Ощадбанк больше не будет

Читайте также: Заработать на валюте. Нужно ли сейчас продавать или покупать доллары

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Реклама

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Евро рухнул до минимума за 11 месяцев: курс валют НБУ
Евро рухнул до минимума за 11 месяцев: курс валют НБУФинансы
Новые деньги, новые карточки и открытый доступ к счетам клиентов – что изменит закон о платежных услугах
Новые деньги, новые карточки и открытый доступ к счетам клиентов – что изменит закон о платежных услугахЭкономика
В НБУ решили заменить некоторые монеты. Какого номинала и почему
В НБУ решили заменить некоторые монеты. Какого номинала и почемуФинансы
Доллар дешевеет – ждать ли курса 27 гривен
Доллар дешевеет – ждать ли курса 27 гривенФинансы
С коллекторами теперь можно разговаривать по-другому – вступил в силу закон
С коллекторами теперь можно разговаривать по-другому – вступил в силу законЭкономика
Евро обвалился до минимума за год, доллар тоже пришел в движение: официальный курс
Евро обвалился до минимума за год, доллар тоже пришел в движение: официальный курсФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять