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Заработать на валюте. Нужно ли сейчас продавать или покупать доллары

18 июля 2021 15:45

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Валютный рынок в Украине впал в летнюю спячку. Аналитики объяснили, настало ли время переводить сбережения в доллары и евро

Доллар замер, но на евро можно заработать

Доллар замер, но на евро можно заработать / Фото: REUTERS/Thomas White

Июль – не только время отпусков, но и время стабильного курса гривни и дешевого доллара, рассказали "Сегодня" финансовые аналитики. При этом большинство экспертов пока не советует покупать и продавать валюту без неотложной необходимости – гривневые депозиты все равно останутся более выгодными, чем сбережения в валюте.

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверен, что еще месяц не стоит переходить с гривневых депозитов в валюту, ведь пока на гривне можно заработать больше, чем на долларе. Но желающие могут заработать на колебаниях курса евро, так как соотношение между евро и долларом сейчас меняется весьма заметно.

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Тем не менее летом, когда доллар дешевеет, его можно покупать для вложений "вдолгую", считает руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин. По его расчетам, к концу года курс будет более 28 гривен.

В тренде
Доллар замер на неделю, евро снова подешевел – курс валют НБУ
Доллар за неделю не изменился в цене

Еще одно мнение финансового аналитика о том, что будет с курсом доллара, смотрите в сюжете:

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Также читайте, что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей в третьем квартале.

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