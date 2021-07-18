Доллар дешевеет – ждать ли курса 27 гривен

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Июль – не только время отпусков, но и время стабильного курса гривни и дешевого доллара, – говорят финансовые аналитики. Пока эта тенденция подтверждается: на уходящей неделе курс наличного доллара стабилизировался, но и пошел вниз. К концу недели гривня укрепилась на пять копеек в продаже и на три копейки в покупке. Почему гривня окрепла и чего ждать дальше, выяснил сайт "Сегодня".

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

В отличие от предыдущей недели, когда были небольшие колебания курса (в пределах 10 копеек), на нынешней неделе ситуация оказалась близкой к штилевой. Средний курс продажи наличного доллара держался в 27,35 грн/доллар, а в пятницу снизился до 27,31. Курс покупки колебался в пределах пяти копеек, при этом спред (разница между курсами покупки и продажи) в отдельные дни уменьшался с 20 до 17 копеек, такой небольшой разницы не было более трех месяцев. Это говорило об уверенности банкиров в том, что никаких неожиданностей они не ждут. В пятницу курс продажи и покупки упал на 3 копейки, окончательный средний курс перед выходными – 27,31 грн/доллар в наличной продаже и 27,13 грн/доллар в покупке.

Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар, – 27,21 грн (на 2 коп. ниже, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар, – 27,24 грн (на 1 коп. ниже, чем неделю назад).

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Нацбанк, установивший на минувший понедельник официальный курс 27,32 грн/доллар, со вторника по пятницу то повышал, то снижал его на 2-3 копейки. На понедельник, 19 июля, Нацбанк установил курс 27,23 грн/доллар, укрепив гривню на 9 копеек.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты по-разному оценивают происходящее на валютном рынке. Так Андрей Шевчишин говорит, что вся активность аграриев по продаже валюты от экспорта нового урожая полностью поглощается покупателями и нерезидентами.

"Нерезиденты продолжают выходить из ОВГЗ в связи с высокой инфляцией и низкой (недостаточной по уровню рисков) доходностью гривневых гособлигаций, – анализирует Андрей Шевчишин. – С начала июля нерезиденты вывели 1,6 млрд грн из ОВГЗ (1,5% от объемов всего портфеля. – Авт.). Данные средства регулярно идут на покупку валюты, но в небольших объемах, чтобы не сорвать курс гривни в сильную девальвацию. Нерезиденты почти полностью отстранились от покупок гособлигаций. На аукционе во вторник было привлечено 9,8 млрд грн, но без покупок нерезидентов".

С ним согласен и Олег Пендзин, которого настораживает продолжающаяся пассивность нерезидентов на рынке украинских ценных бумаг.

"Но все, что сейчас происходит, включая кадровые чистки в НБУ, не меняет ситуацию на рынке, продолжается летняя пассивность бизнеса, которая не дает дорожать доллару", – констатировал Олег Пендзин.

А вот Александр Охрименко отметил новую тенденцию: нерезиденты начали зарабатывать на украинских гривневых депозитах, сдавая валюту.

"В последнее время ряд банков с иностранным капиталом оказывают такую услугу, и она становится востребованной – на краткосрочных (3-4 месяца) депозитах в Украине сейчас можно заработать на порядок больше, чем в Европе, – говорит Александр Охрименко. – Валюта идет на рынок, дополнительно укрепляя гривню".

Чего ожидать на следующей неделе

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Эксперты прогнозируют: нас ждет еще одна неделя спокойствия.

По словам Андрея Шевчишина, хотя рынок продолжает находиться в рисках высокой инфляции и цен на энергоносители, перспектив новых эпидемиологических ограничений в связи с штаммом "Дельта", потерей Украиной доходов от транзита газа, возможной эскалации ситуации на Донбассе, но в ближайшие недели эти риски не проявятся.

"Позитивным фактором выступает перспектива получения до конца лета помощи МВФ в 2,7 млрд долларов, – высказал оптимизм эксперт. – Также полагаю, что рынок позитивно отреагирует на кадровые назначения в НБУ, хотя оценивать результаты будет по итогам работы. Ожидаю сохранение движения рынка вблизи текущих уровней, при этом базовый торговый коридор видится в диапазоне 27,25-27,4 грн/доллар".

Олег Пендзин ожидает на следующей неделе повторения предыдущего сценария: безналичный доллар будет колебаться в коридоре 27,1-27,3 грн, но ниже 27 грн ему не позволит опуститься регулятор, который будет выкупать излишки валюты.

Эксперт отметил, что с начала года Нацбанк купил в резервы более 200 млн долларов (около 8%).

Александр Охрименко говорит, что все же будут небольшие колебания валюты то вверх, то вниз, в зависимости от спроса и предложения. Поэтому нисходящий тренд с понедельника может поменяться на восходящий, затем снова на нисходящий, средний курс – 27,3 грн/доллар.

Продавать или покупать валюту

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Александр Охрименко уверен, что еще месяц не стоит переходить с гривневых депозитов в валюту, пока на гривне можно заработать больше, чем на долларе. Но он дополнил свой совет: желающие могут заработать на колебаниях курса евро, так как соотношение между евро и долларом сейчас меняется весьма заметно.

Олег Пендзин советует пока взять паузу: не продавать и не покупать валюту без необходимости.

Андрей Шевчишин по-прежнему говорит, что, летом, когда доллар дешевеет, самое время вкладываться в валюту "в долгую". По его расчетам, к концу года курс будет более 28 гривен.

Еще одно мнение финансового аналитика о том, что будет с курсом доллара, смотрите в сюжете.