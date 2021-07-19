Долар впав, євро покотився до психологічної позначки: офіційний курс

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Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 20 липня:

19.07 20.07 Зміна 1 долар США 27,23 грн 27,21 грн - 0,02 1 євро 32,14 грн 32,03 грн - 0,11

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У порівнянні зі значеннями 19 липня курс долара знизився на дві копійки. У попередній банківський день "зелений" подешевшав відразу на шість копійок, що стало першим помітним зміною курсу за тиждень. Тепер за тиждень – з 13 по 20 липня – гривня зміцнилася по відношенню до американської валюти на вісім копійок. А експерти вже пояснили "Сьогодні", якого курсу долара чекати в найближчому майбутньому.

Курс євро впав ще на 11 копійок. Євровалюта залишилася в районі річних мінімумів і наблизилася до психологічної позначки в 32 гривні – так дешево євро не коштував з кінця липня-2020.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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