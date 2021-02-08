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Доллар упал до минимума за пять месяцев: официальный курс

8 февраля, 16:26

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 9 февраля

На вторник, 9 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

08.0209.02Изменение
1 доллар США27,77 грн27,67 грн- 0,10
1 евро33,28 грн33,26 грн- 0,02
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По сравнению со значениями 8 февраля доллар подешевел еще на 10 копеек после падения курса на 12 копеек в предыдущий банковский день. Доллар опустился еще ниже психологической отметки в 28 гривен и достиг минимальной стоимости с начала сентября 2020 года, то есть за пять месяцев.

За неделю – со 2 по 9 февраля – гривня окрепла по отношению к американской валюте уже на 39 копеек.

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Курс евро замедлил темп падения. Евровалюта подешевела на две копейки после снижения курса на 17 копеек днем ранее. Так дешево евро не стоил с середины ноября 2020 года.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

Видео: Сегодня

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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