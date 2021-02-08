Курс доллара в Украине уходит в новый диапазон: что творится на межбанке

Доллар 8 февраля после падения официального курса снизился на межбанке до уровня 27,68 гривни. Активность на рынке пока низкая. Вероятно, в ближайшее время гривня может еще немного укрепиться, и курс на межбанке войдет в диапазон 27,5-27,7 грн/долл. А наличный доллар в банках может торговаться вблизи 27,4/27,6 грн.
Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.
Они выделили такие тенденции на межбанке:
- С прошлого понедельника курс доллара снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,3%.
- Такая динамика наблюдается на фоне улучшения мировой конъюнктуры, вопреки сообщению о том, что международные резервы Украины в январе сократились на 1,1%, до 28,8 млрд долларов.
- Укрепление гривни провоцирует продавцов валюты быть активнее из-за опасений, что курс может стать еще ниже. К продажам подключились аграрии и нерезиденты, еще больше усиливая укрепление. В свою очередь, покупатели валюты пассивны.
- Рынок готовится к размещению облигаций 9 февраля и следит за действиями НБУ, который в последнюю неделю был единственным весомым покупателем инвалюты на рынке.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" также выяснил, ждать ли возврата к курсу 27 гривен за доллар. Эксперты, в частности, напомнили о влиянии сотрудничества с МВФ на валютный рынок. К слову, миссия Международного валютного фонда продлила работу в Украине:
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк