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Долар впав до мінімуму за п'ять місяців: офіційний курс

8 лютого, 16:26

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 9 лютого

На вівторок, 9 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

08.0209.02Зміна
1 долар США27,77 грн27,67 грн - 0,10
1 євро33,28 грн33,26 грн - 0,02
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У порівнянні зі значеннями 8 лютого долар подешевшав ще на 10 копійок після падіння курсу на 12 копійок в попередній банківський день. Долар опустився ще нижче психологічної позначки в 28 гривень і досяг мінімальної вартості з початку вересня 2020 року, тобто за п'ять місяців.

За тиждень – з 2 по 9 лютого – гривня зміцніла проти американської валюти вже на 39 копійок.

В тренді
Долар і євро опускаються все нижче: курс Нацбанку
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Курс євро сповільнив темп падіння. Євровалюта подешевшала на дві копійки після зниження курсу на 17 копійок днем раніше. Так дешево євро не коштував з середини листопада 2020 року.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

До слова, українські 200 гривень можуть стати найкращою купюрою в світі:

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долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

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