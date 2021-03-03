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Доллар упал: что происходит с курсом на межбанке

3 марта, 11:45

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Предложение на валютном рынке растет

Доллар 3 марта после снижения по официальному курсу торгуется на межбанке вблизи отметки 27,9 гривни. Вероятно, в ближайшее время курс еще несколько упадет, и доллар будет торговаться в диапазоне 27,75-27,95 грн.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. Он указал на такие тенденции на валютном рынке:

  • Гривня получает поддержку от компаний, которые заводят валюту под налоговые выплаты. Также активность проявляют аграрии и все больше отдают заявки на продажу валюты под посевную кампанию.
  • Основная проблема валютного рынка – слабость покупателей. В результате, даже небольшой прирост предложения может сдвинуть курсовой баланс.

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В тренде
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  • Негативом для гривни остается ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация, которая сдерживает деловую активность.
  • Рынок находится в ожидании решения НБУ по учетной ставке. Вероятно, регулятор перейдет на ужесточение денежно-кредитной политики на фоне ускорения инфляции. Этот фактор также поддерживает гривню.

Напомним, на 3 марта Национальный банк Украины рассчитал курс гривни к доллару на уровне 27,93 грн.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

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доллар межбанк курс гривни курс доллара валютный рынок

Источник: Сегодня

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