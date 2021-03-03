Альтернатива депозитам? Мы сравнили реальную доходность ОВГЗ и банковских вкладов

Фактические проценты по депозитам и облигациям отличаются от заявленных

В последнее время все больше украинцев пробуют зарабатывать, покупая государственные облигации внутреннего займа – ОВГЗ. Но так ли это выгодно? Сайт "Сегодня" рассчитал реальную доходность такого вложения и сравнил с доходностью депозита на такую же сумму.

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Вот что вышло:

Положив 50 тысяч в банк на депозит, через год можно получить доход максимум 4177 грн, или 8,35%. Доход от ОВГЗ составит 4725 грн, или 9,45% (без учета банковских комиссий).

Нужно помнить, что с доходов по ОВГЗ не взимается 18% налог на доходы физлиц и 1,5% военный сбор. С депозитных доходов – взимается.

В качестве альтернативного расчета группа ICU приводит данные по вкладу на 100 тыс. грн при декларируемой доходности 11%. Доход по депозиту в этом случае составит 8855 грн, доход от вложений в ОВГЗ – 10 000 грн.

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Как мы считали?

Один из крупных негосударственных банков предлагает депозиты на 12 месяцев в гривне под 10% годовых. Калькулятор на сайте банка показывает:

при ежемесячных выплатах процентов через год клиент получит на руки не 55 тыс. грн, а 54 025 грн. Из начисленных процентов 975 грн уйдут на налоги. Таким образом, реальная доходность депозита – 8%.

при условии капитализации процентов по депозиту за год 50 тысяч превратятся в 54 177 грн. То есть доходность будет 8,35%.

Если же 50 тыс. вложить в ОВГЗ, которые будут погашены через 12 месяцев, номинальный доход составит, допустим, тоже около 10% (хотя может и больше). То есть в итоге государство вернет 55 000 грн.

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Но при этом нужно будет отдать некоторую сумму брокерам. Ставки у всех разные. В одних компаниях комиссия фиксированная – от 200 грн и выше, в других исчисляется процентами – от 0,5%.

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В нашем случае в одной из крупных финансовых компаний придется заплатить около 275 грн. Вложив 50 тысяч, инвестор получит через год 54 725 грн.

То есть реальная доходность составляет 9,45%. Но банк также может снять комиссию за начисление денег на счет и за вывод средств.

К сожалению, часто финансовые компании не торопятся обнародовать реальные комиссии. Нет пока в Украине и общедоступных калькуляторов фактической доходности ОВГЗ.

Подробнее по плюсах и минусах вложений в гособлигации узнавайте на сайте "Сегодня" – Одалживаем государству под проценты: может ли гражданин Украины купить ОВГЗ, куда обращаться и как выбирать.

А сколько денег нужно откладывать, чтобы не бедствовать в старости, смотрите в сюжете:

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