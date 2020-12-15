Минфин продал на аукционе ОВГЗ на рекордную сумму

Погашать облигации правительство начнет уже с марта 2021

По результатам аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Минфин привлек в государственный бюджет 51,4 млрд грн.

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Как сообщает во вторник, 15 декабря, пресс-служба Министерства финансов, это – рекордный объем заимствований на едином аукционе Минфина в год.

Аналогичный объем заимствований ведомство смогло привлечь лишь в мае – и только в течение целого месяца.

Сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин предложил инвесторам семь выпусков ценных бумаг в гривне и два – в иностранных валютах, сумев привлечь средств в сумме 51,39 млрд гривен.

От размещения государственных ценных бумаг в гривне были привлечены 42,1 млрд гривен. Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 10,0%, 6-месячных – 10,5%, 7-месячных – 10,75%, 1-летних – 11,56%, 1,5-летних – 11,7%, 3-летних – 11,98%, в то время как 5-летних – 12,18%.

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А от размещения номинированных в иностранной валюте годовых ОВГЗ было привлечено 266 млн долларов и 56,7 млн евро. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в долларах составила 3,8%, а в евро – 2,5%. По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 51,439 млн грн.

Важно, что 32,5 млрд грн привлечено благодаря размещению "коротких" долговых инструментов – от 3 до 10 месяцев обращения. Поэтому погашать эти займы правительство будет уже 2021 года, начиная с марта.

Сайт "Сегодня" рассказывал, что при определенных условиях вкладывать деньги в ОВГЗ выгоднее, чем в депозиты. Однако кризис не обошел и данный рынок.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Инвесторы избавляются ОВГЗ: выгодно ли сегодня покупать гособлигации".

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