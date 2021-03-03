Альтернатива депозитам? Ми порівняли реальну прибутковість ОВДП і банківських вкладів

Останнім часом все більше українців намагаються заробляти, купуючи державні облігації внутрішньої позики – ОВДП. Але чи так це вигідно? Сайт "Сьогодні" розрахував реальну прибутковість такого вкладення та порівняв з прибутковістю депозиту на таку ж суму.
Ось що вийшло:
Поклавши 50 тисяч в банк на депозит, через рік можна отримати дохід максимум 4177 грн, або 8,35%. Дохід від ОВДП складе 4725 грн, або 9,45% (без урахування банківських комісій).
Потрібно пам'ятати, що з доходів по ОВДП не стягується 18% податок на доходи фізосіб і 1,5% військовий збір. З депозитних доходів – стягується.
В якості альтернативного розрахунку група ICU наводить дані за вкладом на 100 тис. Грн при декларованої прибутковості 11%. Дохід за депозитом в цьому випадку складе 8855 грн, дохід від вкладень в ОВДП – 10 000 грн.
Як ми рахували?
Один з великих недержавних банків пропонує депозити на 12 місяців в гривні під 10% річних. Калькулятор на сайті банку показує:
- при щомісячних виплатах відсотків через рік клієнт отримає на руки не 55 тис. грн, а 54 025 грн. З нарахованих відсотків 975 грн підуть на податки. Отже, реальна прибутковість депозиту – 8%.
- за умови капіталізації відсотків по депозиту за рік 50 тисяч перетворяться в 54 177 грн. Тобто прибутковість буде 8,35%.
Якщо ж 50 тис. Вкласти в ОВДП, які будуть погашені через 12 місяців, номінальний дохід складе, припустимо, теж близько 10% (хоча може і більше). Тобто в підсумку держава поверне 55 000 грн.
Але при цьому потрібно буде віддати деяку суму брокерам. Ставки у всіх різні. В одних компаніях комісія фіксована – від 200 грн і вище, в інших обчислюється відсотками – від 0,5%.
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У нашому випадку в одній з великих фінансових компаній доведеться заплатити близько 275 грн. Вклавши 50 тисяч, інвестор отримає через рік 54 725 грн.
Тобто реальна прибутковість становить 9,45%. Але банк також може зняти комісію за нарахування грошей на рахунок і за виведення коштів.
На жаль, часто фінансові компанії не поспішають оприлюднювати реальні комісії. Немає поки в Україні і загальнодоступних калькуляторів фактичної дохідності ОВДП.
Детальніше по плюсах і мінусах вкладень в держоблігації дізнавайтеся на сайті "Сьогодні" – Позичаємо державі під відсотки: чи може громадянин України купити ОВДП, куди звертатися і як вибирати.
А скільки грошей потрібно відкладати, щоб не бідувати в старості, дивіться в сюжеті:
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