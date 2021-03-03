Позичаємо державі під відсотки: чи може громадянин України купити ОВДП, куди звертатися і як вибирати

За минулий рік портфель облігацій держпозики у власності фізосіб збільшився на 60%. Чому українці купують ОВДП, як розрахувати прибутковість і вибрати брокера

Останнім часом все більше українців намагаються заробляти або примножувати свої капітали, купуючи державні облігації внутрішньої позики – ОВДП . За даними Нацбанку, за останній рік в портфель ОВДП, що перебувають у власності фізичних осіб, виріс майже на 60%.

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Станом на 2 березня 2020 року біля фізосіб перебували ОВДП на суму 8,78 млрд грн, а на 2 березня 2021 року – вже 13,98 млрд. Роком раніше, з 2019-го по 2020-й, приріст з цього сегменту склав менше 20% (з 7,34 млрд грн в 2019 році до 8,78 млрд у 2020 м).

Деякі компанії відзначають ще більший приріст портфеля ОВДП у фізосіб. Наприклад, ICU повідомила, що за минулий рік збільшила портфель ОВДП, що належить фізичним особам, на 84% .

Чому українці купують все більше ОВДП? Наскільки це вигідно і як, власне, вкласти гроші в державні облігації? З цим питанням розбирався сайт "Сегодня" за допомогою експертів.

Чому українці купують ОВДП

Головна перевага ОВДП в порівнянні з банківським депозитом – більш висока прибутковість. За даними НБУ, середньозважений рівень прибутковості ОВДП зараз становить 12%. У січні 2021-го держава випускала облігації з прибутковістю 10,62 – 12,49%, в залежності від терміну звернення.

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Прибутковість депозитів на сьогоднішній день становить менше 10%, і останнім часом банки продовжують знижувати процентні ставки по депозитах. За даними НБУ, на кінець лютого прибутковість по короткострокових банківських депозитах (до 1 року) становила 8%, за довгостроковими – 9,2%.

На відміну від доходів по депозитах, з доходів по ОВДП не стягується 18% -вий податок на доходи фізосіб (ПДФО) і військовий збір (1,5%).

"Це відразу дає перевагу 2% плюса до будь-якого депозиту, – говорить керівник відділу брокерського обслуговування клієнтів групи ICU Євгенія Грищенко .

Ще однією перевагою ОВДП називають 100% -ву державну гарантію. Якщо банк може "прогоріти" і вкладник отримає не більше 200 тис. Від Фонду гарантування вкладів, то держава гарантує відшкодування всієї суми в повному обсязі (хоча варто доля, що виводити гроші доведеться все-таки через банк). Єдиним ризиком невиплат по ОВДП є дефолт.

Мінусом ОВДП можна назвати існування "нижнього порогу входу", тобто мінімальної суми вкладення в ОВДП, яку встановлюють банки та інвесткомпанії. Як правило, у банків цей поріг від 100 тис. Грн і вище. У інвесткомпаніях можна вкладати від 40 тис. Грн. Поріг для банківського депозиту може бути нижче 1 тис. Грн.

На думку експертів, поріг покупки ОВДП найближчим часом навряд чи опуститься нижче.

"Зараз дуже складне законодавство в цьому плані. Щоб завести нового клієнта, інвесткомпанія зобов'язана перевірити його по всіх базах: чи не є він терористом, важливим державним особою, чи немає кримінальних проваджень. Повинні також проаналізувати його декларацію, його доходи і тощо Це вимагає декількох годин роботи на кожного клієнта. Тобто, в перерахунку на зарплати співробітників, не менше 200 грн. Плюс витрати на кожну операцію – виходить, один клієнт обходиться компанії мінімум 300 грн. Якби ці перевірки були автоматизовані, витрати компаній зменшилися б, і поріг входу можна було б знизити. А поки держава, підвищуючи вимоги стосовно клієнтів, змушує нас навіть підвищувати мінімальний поріг операцій ", – пояснює президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак.

Як розрахувати прибутковість

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Уже згадувалося, що реальна прибутковість як по депозитах, так і по ОВДП виявляється меншою за номінальну через комісій і податкових відрахувань. Порівняємо реальну прибутковість кредитів і депозитів на конкретному прикладі.

Для прикладу розглянемо варіанти вкладення суми 50 тис. Грн. Наприклад, один з великих недержавних банків пропонує депозити на 12 місяців в гривні під 10% річних. Калькулятор на сайті банку допомагає порахувати, що при щомісячних виплатах відсотком через рік клієнт отримає на руки не очікувані 55 тис. Грн, а 54 025 грн. Тому що з нарахованих відсотків 975 грн доведеться заплатити в якості податків. Отже, реальна прибутковість депозиту складе лише 8%.

За умови капіталізації відсотків по депозиту за рік 50 тисяч перетворяться в 54 177 грн. Тобто прибутковість буде 8,35%.

Якщо ж ці 50 тис. Вкласти в ОВДП, які будуть погашені через 12 місяців, номінальний дохід також складе, припустимо, теж близько 10% (хоча може і більше). Тобто в підсумку держава поверне 55 000 грн.

Однак при цьому потрібно буде віддати деяку суму брокерам. Ставки у всіх різні. І, на жаль, часто фінансові компанії не поспішають оприлюднювати реальні комісії. Немає поки в Україні і загальнодоступних калькуляторів фактичної дохідності ОВДП.

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В одних компаніях комісія для операцій з ОВДП фіксована і становить від 200 грн і вище, в інших комісія обчислюється відсотками – від 0,5% і більше. У нашому випадку в одній з великих фінансових компаній доведеться заплатити близько 275 грн. Тобто, вклавши 50 тисяч, інвестор отримає через рік 54 725 грн. Тобто реальна прибутковість становить 9,45%. Додамо, що банк може знімати комісію за нарахування грошей на рахунок і за виведення коштів.

Отже, поклавши 50 тисяч в банк на депозит, через рік можна отримає дохід максимум 4177 грн, або 8,35%. Дохід від ОВДП складе 4725 грн, або 9,45% (без урахування банківських комісій).

Група ICU призводить розрахунок прибутковості для депозиту і ОВДП з суми 100 тис. Грн при декларованої прибутковості 11%. Дохід за депозитом в цьому випадку складе 8855 грн, дохід від вкладень в ОВДП – 10 000 грн.

Як інвестувати в ОВДП

Згідно із законом, фізична особа не може самостійно купити ОВДП. Це можна зробити тільки через банк або фінансову компанію-брокера. Як зазначає Євгенія Грищенко, сьогодні більшість банків і небанківських фінансових установ надають такі послуги клієнтам-фізособам.

Щоб інвестувати в ОВДП, потрібно звернутися в банк або фінкомпанію і відкрити там рахунок в цінних паперах. Ця процедура і нагадує процедуру відкриття банківського депозиту.

"Людина повинна пройти ідентифікацію з компанією-брокером, торговцем ОВДП. Це може бути банк або небанківську фінансову установу. Клієнту відкривається рахунок в цінних паперах, він підписує брокерський договір, після чого переказує кошти на покупку державних облігацій. У нашому випадку ми надаємо клієнту логін і пароль від системи і він може сам в онлайн-режимі купити будь-яку цінний папір, яка йому підходить по терміну, по прибутковості, за іншими критеріями. Все теж по аналогії з депозитом ", – розповідає Євгенія Грищенко.

Правда, треба врахувати, що, якщо ви захочете інвестувати в ОВДП понад 400 тис. Грн, банк або брокерська компанія можуть зажадати підтвердження походження коштів.

Які ОВДП купувати

ОВДП випускаються як в гривні, так і у валюті. При цьому валютні облігації можна купити як за валюту, так і за гривню (в цьому випадку спочатку ціна паперу перераховується за курсом валюти на день покупки).

Українці можуть купити ОВДП в основному на вторинному ринку. При цьому їм не обов'язково підлаштовуватися під дату випуску черговий "порції" облігацій державою. Як не обов'язково чекати терміну погашення. І купити, і продати облігації можна в будь-який момент. Правда, прибутковість по них виявиться не такою, як декларується. Прибутковість таких облігацій формується ринком.

ОВДП діляться на процентні і дисконтні (купонні). Процентні – ті, які можна купити за номіналом (1000 грн за одну облігацію), а після погашення отримати назад свої гроші з відсотками.

Дисконтні облігації продаються дешевше номіналу, а після погашення інвестору виплачується їх номінальна вартість – 1000 грн.

SIM – так позначаються дисконтні облігації, або облігації з простою прибутковістю. Зазвичай це облігації терміном до року.

YTM – купонні облігації, або облігації з ефективною прибутковістю (тобто відсотки нараховуються періодично і потім на всю суму нараховуються такі відсотки). Як правило, це "довгі" облігації, з терміном більше року.

При цьому брокери кажуть, що людині взагалі не потрібно знати, які ОВДП він купує.

"Для людини не має значення, які ОВДП він купує, дисконтні або процентні. Важлива прибутковість – так само, як і по депозитах. Чому є різні види цих паперів? Якщо "довжина" паперу більше року і весь цей час інвестор не отримував би ніякого доходу, вони коштували б дуже дешево. Тому зазвичай, коли "довжина" паперу, тобто час до погашення, більше року, такі папери звичайно випускаються з купонами. Щоб цей купон раз в квартал або раз на півроку приходив на рахунок інвестора і він мав би якісь кошти на поточні витрати ", – розповідає Тарас Козак.

Але якщо ці кошти знову інвестувати в той же самий інструмент, дохідність буде більше. Це те, що називають "ефективною прибутковістю".

"Наприклад, якщо номінальна прибутковість облігацій 10% з купонною виплатою щомісяця, але ви на ці виплати знову купуєте ОВДП, то на кінець року прибутковість буде вже 11%", – наводить спрощений приклад Тарас Козак.

Як вибрати брокера

При виборі фінансової компанії експерти радять звертати увагу на професіоналізм брокерів (чи можуть все доступно пояснити клієнту) і на репутацію компанії. А також на те, чи можна через неї продати облігації достроково, до погашення, якщо виникне таке бажання або необхідність.

"Обов'язково повинна бути двостороння ліквідність. Топові компанії зараз надають можливість як покупки, так і продажу цінних паперів в будь-який момент. Таку можливість надають не всі. Адже продажу обмежені ліквідністю, щоб клієнт мав можливість продати цінні папери в будь-який момент, компанія повинна мати вільні гроші в доступі ", – пояснює Євгенія Грищенко.

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