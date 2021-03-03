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Долар впав: що відбувається з курсом на міжбанку

3 березня, 11:45

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Пропозиція на валютному ринку зростає

Долар 3 березня після зниження за офіційним курсом торгується на міжбанку поблизу позначки 27,9 гривні. Ймовірно, найближчим часом курс ще трохи впаде, і долар буде торгуватися в діапазоні 27,75-27,95 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин. Він вказав на такі тенденції на валютному ринку:

  • Гривня отримує підтримку від компаній, які заводять валюту під податкові виплати. Також активність проявляють аграрії і все більше віддають заявки на продаж валюти під посівну кампанію.
  • Основна проблема валютного ринку – слабкість покупців. В результаті, навіть невеликий приріст пропозиції може зрушити курсової баланс.

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  • Негативом для гривні залишається погіршується епідеміологічна ситуація, яка стримує ділову активність.
  • Ринок знаходиться в очікуванні рішення НБУ по обліковій ставці. Ймовірно, регулятор перейде на жорсткість грошово-кредитної політики на тлі прискорення інфляції. Цей фактор також підтримує гривню.

Нагадаємо, на 3 березня Національний банк України розрахував курс гривні до долара на рівні 27,93 грн.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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долар міжбанк курс гривні курс долара валютний ринок

Джерело: Сьогодні

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