Доллар удивил стабильностью – чего ждать от курса в Украине

Этой весной американская валюта держится ниже 28 гривен. Аналитики говорят, что это происходит по нескольким причинам

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Гривня стабилизировалась и, несмотря на небольшое подорожание инвалюты после праздников, стоимость доллара все еще не превышает 28 грн. Эксперты объяснили "Сегодня": курс упал из-за того, что карантин и майские праздники приостановили деловую активность. В ближайшее время потрясений на валютном рынке не ждут. Не прогнозируют колебаний валюты и летом. А вот сколько будет стоить американский доллар осенью, пока не говорят – повлиять на курс могут пиковые выплаты по госдолгу.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне во всех сегментах валютного рынка. Доллар на межбанке может торговаться около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,75 грн", – рассказал сайту "Сегодня" аналитик Alpari Максим Пархоменко.

Сюжет Валерии Шапоренко Видео: Сегодня

"Растут цены на основные экспортные товары – это металлургия и продовольствие. Приток валюты в Украину достаточно большой, мы не видим его существенного сокращения, в том числе от заробитчан", – добавил политолог Тарас Загородний.

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К слову, на цены в обменниках этой весной сильно влияло обострение на востоке и стягивание российских войск к границам Украины.

"Курс доллара в Украине – больше политическая величина, чем экономическая. Когда была эскалация на Донбассе, рынок отреагировал ослаблением гривни. Но как только мы узнали об отведении войск от границ, гривня тут же укрепилась", – объяснила член совета Ассоциации украинских банков Галина Хейло.

Напомним, ранее опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики прогнозировали, что к началу лета-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

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