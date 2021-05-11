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Где дешевле купить доллары: курс валют ПриватБанка, Monobank и других

11 мая, 11:16

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Разница между курсом покупки и продажи американской валюты в главных банках Украины 11 мая составляет до 30 копеек

/ Фото: Pixabay

После повышения официального курса доллара государственные и коммерческие банки Украины тоже объявили "расценки" на иностранную валюту. Сайт "Сегодня" сравнил курсы валют, которые установили утром 11 мая столичные филиалы главных банков страны.

Где подороже сдать доллар:

В кассах (грн)На карту (грн)
Укргазбанк27,6027,62
ПУМБ 27,6027,60
Ощадбанк27,6027,60
Monobank (Универсал Банк)27,5527,65
ПриватБанк27,4527,50

Где подешевле купить доллар:

В кассах (грн)На карту (грн)
ПУМБ27,8027,80
Укргазбанк 27,8027,80
ПриватБанк27,8627,855
Ощадбанк27,8927,89
Monobank (Универсал Банк)27,9027,85
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Напомним, сайт "Сегодня" советует обменивать валюту именно в банках. Обменники до сих пор остаются менее безопасными – как минимум потому, что могут оказаться "подделкой". Например, недавно мошенники с помощью фиктивного обменника украли у клиента 68 тысяч долларов. Кроме того, можно нарваться на фальшивые купюры – как доллары, так и гривни.

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Кстати, деньги, которые поступают в банки от НБУ, обработаны для защиты от коронавируса. Как банкноты проходят карантин, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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