Где дешевле купить доллары: курс валют ПриватБанка, Monobank и других

Разница между курсом покупки и продажи американской валюты в главных банках Украины 11 мая составляет до 30 копеек

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После повышения официального курса доллара государственные и коммерческие банки Украины тоже объявили "расценки" на иностранную валюту. Сайт "Сегодня" сравнил курсы валют, которые установили утром 11 мая столичные филиалы главных банков страны.

Где подороже сдать доллар:

В кассах (грн) На карту (грн) Укргазбанк 27,60 27,62 ПУМБ 27,60 27,60 Ощадбанк 27,60 27,60 Monobank (Универсал Банк) 27,55 27,65 ПриватБанк 27,45 27,50

Где подешевле купить доллар:

В кассах (грн) На карту (грн) ПУМБ 27,80 27,80 Укргазбанк 27,80 27,80 ПриватБанк 27,86 27,855 Ощадбанк 27,89 27,89 Monobank (Универсал Банк) 27,90 27,85

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Напомним, сайт "Сегодня" советует обменивать валюту именно в банках. Обменники до сих пор остаются менее безопасными – как минимум потому, что могут оказаться "подделкой". Например, недавно мошенники с помощью фиктивного обменника украли у клиента 68 тысяч долларов. Кроме того, можно нарваться на фальшивые купюры – как доллары, так и гривни.

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Кстати, деньги, которые поступают в банки от НБУ, обработаны для защиты от коронавируса. Как банкноты проходят карантин, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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