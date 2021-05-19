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Доллар удержался на минимуме за девять месяцев: официальный курс

19 мая, 16:18

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 20 мая

Доллар пока не вырос

Доллар пока не вырос / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 20 мая:

19.0520.05Изменение
1 доллар США27,44 грн27,42 грн- 0,02
1 евро33,53 грн33,49 грн- 0,04
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По сравнению со значениями 19 мая курс доллара снизился еще на 2 копейки после падения на 12 копеек до минимума с 27 августа 2020 года. За неделю – с 13 по 20 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 21 копейку. Аналитики отмечают, что валютный рынок в Украине замер в ожидании действий НБУ.

Курс евро вернулся к падению. Евровалюта подешевела на четыре копейки после роста на девять копеек днем ранее.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, ранее эксперты объяснили, почему доллар упал в начале мая:

Видео: Сегодня
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