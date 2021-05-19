Доллар удержался на минимуме за девять месяцев: официальный курс

Доллар пока не вырос / Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 20 мая:
|19.05
|20.05
|Изменение
|1 доллар США
|27,44 грн
|27,42 грн
|- 0,02
|1 евро
|33,53 грн
|33,49 грн
|- 0,04
По сравнению со значениями 19 мая курс доллара снизился еще на 2 копейки после падения на 12 копеек до минимума с 27 августа 2020 года. За неделю – с 13 по 20 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 21 копейку. Аналитики отмечают, что валютный рынок в Украине замер в ожидании действий НБУ.
Курс евро вернулся к падению. Евровалюта подешевела на четыре копейки после роста на девять копеек днем ранее.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Напомним, ранее эксперты объяснили, почему доллар упал в начале мая:
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