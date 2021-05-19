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Доллар замер на "дне" – межбанк ушел в режим ожидания

19 мая, 12:49

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

У игроков валютного рынка включается психологическое чувство жадности, а Национальный банк пока не вмешивается в ситуацию

/ Фото: stocksnap.io

Доллар 19 мая после падения до минимума за 9 месяцев по официальному курсу практически замер межбанке у отметки 27,4 гривни. Сейчас спрос и предложение на валютном рынке почти уравновешены, идут операции по лотам до 1 млн долларов. В целом рынок находится в режиме ожидания, в частности, действий Национального банка (НБУ).

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Об этом сообщили аналитики портала Minfin.

"Нацбанк пока в процесс не вмешивался и излишек предложения валюты на торгах не выкупал. У части потенциальных покупателей, выжидавших "дна" по курсу, возникает психологический фактор жадности. С одной стороны, они боятся упустить момент и не купить валюту максимально дешево, а с другой – срабатывает логика "а вдруг будет еще дешевле, будем ждать", – объяснили специалисты.

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Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Ожидается, что на наличном рынке курс будет находиться в таких пределах:

  • доллар: 27,30-27,60 грн в обменниках финкомпаний и банках;
  • евро: 33,10-33,70 грн в банках и 33,20-33,55 в обменниках.
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Напомним, ранее эксперты объясняли, во многом майское укрепление гривни обеспечивается спросом на украинскую руду и зерно, на которые к тому же растут мировые цены. Кроме того, нерезиденты приостановили свой выход из гривневых гособлигаций.

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