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Долар завмер на "дні" – міжбанк пішов у режим очікування

19 травня, 12:49

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У гравців валютного ринку вмикається психологічне почуття жадібності, а Національний банк поки не втручається в ситуацію

/ Фото: stocksnap.io

Долар 19 травня після падіння до мінімуму за 9 місяців за офіційним курсом практично завмер міжбанку на позначці 27,4 гривні. Зараз попит і пропозицію на валютному ринку майже врівноважені, йдуть операції по лотах до 1 млн доларів. В цілому ринок знаходиться в режимі очікування, зокрема, дій Національного банку (НБУ).

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Про це повідомили аналітики порталу Minfin.

"Нацбанк поки в процес не втручався і надлишок пропозиції валюти на торгах не купував. У частині потенційних покупців, вичікують "дна" за курсом, виникає психологічний фактор жадібності. З одного боку, вони бояться втратити момент і не купити валюту максимально дешево, а з інший – спрацьовує логіка "а раптом буде ще дешевше, будемо чекати", – пояснили фахівці.

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Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Очікується, що на готівковому ринку курс буде перебувати в таких межах:

  • долар: 27,30-27,60 грн в обмінниках фінкомпаній і банках;
  • євро: 33,10-33,70 грн в банках і 33,20-33,55 в обмінниках.
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Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, в чому травневе зміцнення гривні забезпечується попитом на українську руду і зерно, на які до того ж ростуть світові ціни. Крім того, нерезиденти призупинили свій вихід з гривневих держоблігацій.

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