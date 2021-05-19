Долар просів до нового мінімуму: офіційний курс НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 19 травня

Курс долара знову впав / Фото: Pixabay

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 18 травня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,44 грн;

1 євро – 33,53 грн;

10 російських рублів – 3,72 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями впав ще на 12 копійок після зниження на п'ять копійок у попередній банківський день. Це новий мінімум – з 27 серпня 2020 року, тобто майже за дев'ять місяців. Днем раніше долар падав до антирекорду за вісім місяців.

За тиждень – з 12 по 19 травня – гривня зміцнилася проти американської валюти вже на 23 копійки. Як пояснювали експерти, багато в чому зміцнення гривні забезпечує попит на українську руду і зерно, на які до того ж ростуть світові ціни . Крім того, нерезиденти призупинили свій вихід з гривневих держоблігацій.

Євровалюта після падіння на чотири копійки подорожчала на дев'ять копійок.

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Вартість 10 російських рублів 19 травня практично не змінилася в ціні

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У вівторок, 18 травня, долар на міжбанку знизився на 12 копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,41/27,43 грн (купівля/продаж). Євровалюта подорожчав на три копійки в покупці і не дві – в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,47/33,49 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

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→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол.

→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А от ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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→ Опитані сайтом "Сьогодні" аналітики були одностайні: до початку літа-2021 долар коштуватиме близько 28 грн.

Відео: Сьогодні

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні