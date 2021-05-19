Долар втримався на мінімумі за дев'ять місяців: офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти по відношенню до гривні на 20 травня

Долар поки не зріс / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 20 травня:

19.05 20.05 Зміна 1 долар США 27,44 грн 27,42 грн - 0,02 1 євро 33,53 грн 33,49 грн - 0,04

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Порівняно зі значеннями 19 травня курс долара знизився ще на 2 копійки після падіння на 12 копійок до мінімуму з 27 серпня 2020 року. За тиждень – з 13 по 20 травня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 21 копійку. Аналітики зазначають, що валютний ринок в Україні завмер в очікуванні дій НБУ.

Курс євро повернувся до падіння. Євровалюта подешевшала на чотири копійки після зростання на дев'ять копійок днем раніше.

Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чому долар впав на початку травня:

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