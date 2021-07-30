Доллар снова развернулся – официальный курс валют

Доллар снова подешевел / Фото: УНИАН, пресс-центр НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 2 августа:
|30.07
|02.08
|Изменение
|1 доллар США
|26,89 грн
|26,82 грн
|- 0,07
|1 евро
|31,92 грн
|31,82 грн
|- 0,10
По сравнению со значениями 30 июля курс доллара снизился на семь копеек. Накануне доллар повысился на три копейки, и это стало первым повышением курса с 21 июля.
За последнюю неделю – с 26 июля по 2 августа – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 23 копейки. Доллар остался в районе годовых минимумов. При этом опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики уверены – после резкого падения доллар может сильно подскочить.
Курс евро снизился более заметно – на 10 копеек. Но и повышение накануне было тоже куда более существенным, чем у доллара – рост составлял 22 копейки.
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Как менялся курс доллара в Украине
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.
Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:
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