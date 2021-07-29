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Доллар в Украине подорожал впервые за неделю – официальный курс

29 июля 2021 16:26

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 30 июля

/ Фото: Сегодня, Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 30 июля:

29.0730.07Изменение
1 доллар США26,86 грн26,89 грн+ 0,03
1 евро31,70 грн31,92 грн+ 0,22
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По сравнению со значениями 29 июля курс доллара вырос на три копейки. Это первое повышение курса с 21 июля. Тем не менее за неделю – с 23 по 30 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 30 копеек. Доллар остался на годовых минимумах, но эксперты уже предупреждали, что падение курса доллара скоро закончится.

Курс евро повысился сразу на 22 копейки после на падения на восемь копеек днем ранее.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.
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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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