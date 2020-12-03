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Доллар рухнул к мировым валютам до минимума за два года

3 декабря, 15:26

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Евровалюта на этом фоне укрепилась до двухлетнего рекорда

Индекс доллара достиг самого низкого уровня за более чем два года. Доллар 3 декабря падал до 90,834 по отношению к корзине валют – это минимум с апреля 2018 года.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

В тоже время, евро держался выше 1,21 доллара. Это самое высокое значение более чем за два года.

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Рост евро в значительной степени обусловлен именно слабостью доллара, а не движущими силами в Евросоюзе, пишут стратеги ING в записке.

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А стратеги Deutsche Bank уже заявили, что к концу 2021 года курс евро к доллару может достичь 1,30 доллара.

Напомним, в Украине доллар продолжит дорожать, несмотря на глобальную динамику, говорят эксперты. Евровалюта при этом будет расти по отношению к гривне еще быстрее.

Как известно, валюта остается одним из главных способов сохранить накопленное. Из-за того, что доллар на мировых рынках теряет вес, многие задумались о других валютах. О том, пора ли переходить на евро или юань, ранее рассказал эксперт.

А о том, какие еще виды сбережений популярны у украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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доллар падение курс доллара курс евро

Источник: Сегодня

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