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Доллар в Украине стал дешевле, но это ненадолго – прогноз

3 декабря, 11:09

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Гривня получает лишь временные передышки, а общий тренд не меняется, считает аналитик

Доллар существенно просел относительно гривни. Из-за отсутствия на межбанке основных покупателей валюты (нерезидентов и НБУ) спекулянтам удалось "сыграть на понижение" против доллара. Поэтому говорить о прекращении тренда на девальвацию гривни не приходится. До конца недели ожидается коррекция курса вверх – к уровню 28,5 гривни.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Евро, вероятно, также продолжит укрепляться – до отметки 34,3 гривни.

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Гойлов уточнил, что гривня может получить еще одну "временную передышку" – ставки ОВГЗ вырастут, если правительство займет на внутреннем рынке 50-60 млрд гривен. Это, в свою очередь, может подстегнуть интерес нерезидентов к гособлигациям, и они ослабят давление на курс гривни.

"С датой введения полного локдауна по-прежнему нет ясности, однако в его необходимости сомнений нет. Все это создает давление на рынки и затрудняет прогнозирование даже в краткосрочной перспективе", – уточнил эксперт.

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Кроме того, несмотря на в целом оптимистичные заявления Кабмина, аналитик ожидает очередного секвестра расходов госбюджета (уже второго в этом году), что негативно скажется на настроениях инвесторов.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснил, почему евро в Украине растет быстрее, чем доллар.

А о том, какие виды сбережений сейчас самые популярные у украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня межбанк курс гривни курс доллара валютный рынок прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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