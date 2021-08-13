google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Доллар рухнул до минимума за 13 месяцев – официальный курс

Ксения Капустинская Ксения Капустинская редактор раздела Деньги
13 августа, 16:11
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 16 августа
Доллар подорожает, считает аналитик
Доллар подорожает, считает аналитик / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 16 августа:

13.0816.08Изменение
1 доллар США26,77 грн26,69 грн- 0,08
1 евро31,42 грн31,40 грн- 0,02
Реклама

Курс доллара снизился еще на восемь копеек по сравнению со значениями 13 августа. В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел на три копейки. Это минимум с 1 июля 2020 года, то есть более чем за год. За неделю – с 6 по 13 августа – гривня окрепла по отношению к американской валюте уже на 14 копеек. Но, по прогнозам, нынешнее укрепление гривни не продержится долго, и курс доллара скоро превысит 27 гривен.

Курс евро снизился на две копейки после роста на копейку днем ранее. В целом европейская валюта тоже находится на минимальных значениях с середины лета 2020 года.

Читайте также:

Как менялся курс доллара

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.
Реклама

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Больше новостей
Тарифы на газ
Больше новостей
Green Energy
Больше новостей
Главное про Деньги
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Прямая трансляция
Курс доллара сегодня
Узнать
Опрос
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять