Долар впав до мінімуму за 13 місяців – офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 16 серпня

Долар подорожчає, вважає аналітик / Фото: Сьогодні, Dado Ruvic/Reuters

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 16 серпня:

13.08 16.08 зміна 1 долар США 26,77 грн 26,69 грн - 0,08 1 євро 31,42 грн 31,40 грн - 0,02

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Курс долара знизився ще на вісім копійок в порівнянні зі значеннями 13 серпня. У попередній банківський день "зелений" подешевшав на три копійки. Це мінімум з 1 липня 2020 року, тобто більш ніж за рік. За тиждень – з 6 по 13 серпня – гривня зміцніла проти американської валюти вже на 14 копійок. Але, за прогнозами, нинішнє зміцнення гривні не протримається довго, і курс долара скоро перевищить 27 гривень.

Курс євро знизився на дві копійки після зростання на копійку вдень раніше. В цілому європейська валюта теж знаходиться на мінімальних значеннях з середини літа 2020 року.

Як змінювався курс долара

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки: